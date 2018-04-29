Жена Макрона рассказала о жизни Мелании Трамп в Белом доме
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона рассказала о своей встрече с первой леди США Меланией Трамп.
Об этом Брижит Макрон рассказала газете Le Monde .
Макрон отметила, что Трамп очень "добрая, обаятельная, умная и очень открытая и забавная".
"У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеемся вместе. Она может легко над чем-нибудь рассмеяться, просто показывает это реже, чем я", - поделилась Брижит.
Но при это Макрон добавила, что Мелания очень ограничена в своих действиях.
"Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня", - подчеркнула она.
При этом Брижит Макрон добавила не чувствует себя первой леди и пытается "по-прежнему вести нормальную жизнь", проводя время с сыном и внуками.
"В моем сознании ничего не изменилось. Я по-прежнему жена Эммануэля Макрона, а не президента", - рассказала первая леди Франции.
Фото: google.com.ua
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения.
Также в музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Мелании в синем платье.