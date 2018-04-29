Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, когда закроется главный ядерный полигон в стране.

Об этом сообщает Bloomerg.

Глава КНДР пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что закроет полигон к лету 2018 года.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ен Чан, договоренность достигнута во время исторической встречи, которая состоялась 27 апреля.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал пригласить на закрытие полигона журналистов и экспертов.

При этом лидер КНДР опроверг информацию о том, что его страна отказалась от полигона за его негодность.

27 апреля в пограничном пункте Панмунджом начались переговоры главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Саммит в Панмунджом станет третьим, который состоится после войны 1950-1953 годов, и может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР. Предыдущие переговоры состоялись в Сеуле в 2000 и 2007 годах.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР И Южная Корея договорились о прекращении 70-летней войны.

Также глава Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран.