Сегодня в Украине потеплеет до +27
В воскресенье, 29 апреля, в Украине установится теплая и сухая погода.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Температура ночью +6...+11. А днем столбик термометра поднимется до +22...+27.
В восточных регионах и в Карпатах ночью температура опустится до +1...+6. Кроме того, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе возможны местами заморозки до 0...+2. Но уже днем солнце прогреет воздух до +17...+22.
В конце апреля температура воздуха на побережье морей будет +18...+20.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве температура сегодня установится на уровне +24...+26, ночью +9...+11.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.
Также синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.