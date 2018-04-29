В воскресенье, 29 апреля, в Украине установится теплая и сухая погода.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура ночью +6...+11. А днем столбик термометра поднимется до ​​+22...+27.

В восточных регионах и в Карпатах ночью температура опустится до +1...+6. Кроме того, на поверхности почвы, в Карпатах и ​​в воздухе возможны местами заморозки до 0...+2. Но уже днем солнце прогреет воздух до ​​+17...+22.

В конце апреля температура воздуха на побережье морей будет +18...+20.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве температура сегодня установится на уровне +24...+26, ночью +9...+11.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.

Также синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.