В зоне АТО за минувшие сутки боевики 61 открывали огонь по позициям ВСУ. Семь украинских военных получили ранения, из них трое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии,120 и 82 мм минометов боевики обстреляли опорные пункты вблизи Новотошковского. Также 122-мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм – под Троицким и Луганским.

Кроме этого, из 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениям вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов – возле Попасной и Луганского, из вооружения БМП – в районе Троицкого, а из стрелкового оружия – неподалеку Новоселовки.

На Донецком направлении, из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты боевики защитников Авдеевки.

"Также 120 мм минометы агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82 мм – в районе Шахты "Бутовка", Новоселовки и Водяного. Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Талаковки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опросного, Верхньоторецького, Красногоровки и Шахты Бутовка. Также под Водяным, Широкиним и Марьинкой – велся снайперский огонь", - добавили в штабе.

Фото: facebook.com/ato.news

Ранее "Страна" сообщала, что район Донецкой фильтровальной станции обстреляли из минометов.

Также в зоне АТО за сутки зафиксировали 53 обстрела.