В ночь на 29 апреля в популярном мессенджере Telegram произошел сбой в работе.

Об этом в Twitter сообщил Павел Дуров.

Так, мобильное приложение не обновляется, пользователи не могут отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались около 2:30 ночи.

Дуров пояснил, что проблемы связанные с перегревом серверов.

"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", – написал он.

Фото: twitter.com/durov

Отметим, что состоянием на 8 утра 29 апреля Telegram все еще не работает.

Скриншот

На сбои в работе Тelegram жалуются жители Украины, Узбекистана, Румынии, Болгарии, России, Германии, Нидерландов и других стран.

Ранее "Страна" сообщала, что Telegram призвал россиян протестовать против блокировки сервиса, запуском бумажных самолетиков.

Также Telegram юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.