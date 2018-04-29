Дуров назвал причины масштабного сбоя Telegram
В ночь на 29 апреля в популярном мессенджере Telegram произошел сбой в работе.
Об этом в Twitter сообщил Павел Дуров.
Так, мобильное приложение не обновляется, пользователи не могут отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались около 2:30 ночи.
Дуров пояснил, что проблемы связанные с перегревом серверов.
"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", – написал он.
Фото: twitter.com/durov
Отметим, что состоянием на 8 утра 29 апреля Telegram все еще не работает.
Скриншот
На сбои в работе Тelegram жалуются жители Украины, Узбекистана, Румынии, Болгарии, России, Германии, Нидерландов и других стран.
Ранее "Страна" сообщала, что Telegram призвал россиян протестовать против блокировки сервиса, запуском бумажных самолетиков.
Также Telegram юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.