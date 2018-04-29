Не успели утихнуть страсти вокруг львовской учительницы, научившей школьников "зиговать" и опубликовавшей поздравление Гитлеру, как возникла новая история вокруг нацистской темы.

Во Львове в субботу, 28 апреля, отпраздновали годовщину создания дивизии СС "Галичина", укомплектованную, в основном, уроженцами Западной Украины. Казалось бы - это происходит каждый год. Но на сей раз бэкграунд у события оказался нестандартным.

На фоне "каминг аута" учительницы и погрома националистами лягеря ромов, марш в честь "Галичины" стал уже слишком заметной тенденцией - которая вызвала недовольство даже за океаном. За пару дней до марша 57 американских конгрессменов заявили о возрождении нацизма и антисемитизма в Украине.

"Страна" разобралась, что происходило вокруг очередного чествования дивизии СС.

"Дивизия героев"

В субботу, 28 апреля Львове националисты провели так называемый "марш величия и духа" в честь дивизии СС "Галичина", созданной гитлеровцами во время Второй Мировой войны.

СС официально признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале. Тем не менее, по улицам города прошли около тысячи человек (по другим оценкам - до 500). Во время шествия участники выкрикивали лозунги "Галичина – дивизия героев", "Украина превыше всего" (калька с нацистского "Германия превыше всего").

Фото - zaxid.net

На митинге была символика "Азова", "Айдара", "Правого сектора", С-14 и других националистических объединений.

Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам города.

"Немцы рационально использовали человеческие ресурсы"

Накануне марша в Facebook выступил с неожиданным заявлением глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины. По его словам, нацистская Германия воспринимала украинцев также, как и СССР.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", - добавил Вятрович.

Он также подчеркнул, что Германия делала это "не из любви немцев к украинцам", а вследствие того, что немцы "рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше, чем у россиян".

В заявлении Вятровича есть два ключевых момента. Первый - это постановка в один ряд преступной организации СС и армии антигитлеровской коалиции, сыгравшей решающую роль в разгроме нацистской Германии. Причем "уровнял" их глава Института нацпамяти все в равно в пользу немцев, которые, мол, дольше обучали украинцев, прежде чем отправить их воевать.

Риторика у Вятровича тоже выглядит пронацистской: если гитлеровцы, по его словам, украинцев "бросали в бой", то красные - "в мясорубку".

Второй момент - это сам факт такого заявления, которое пусть и полунамеками, но говорит, что праздновать особо нечего. Такое Вятрович говорит едва ли не впервые - раньше у него в отношении "Галичины" срабатывали только защитные реакции.

Так, в прошлом году он заявлял, что у символы дивизии - не нацистские, а ее солдаты не совершали военных преступлений. В этом же году он впервые выступил против празднования годовщины создания "Галичины".

Что же произошло?

Окрик из-за океана

Дело в том, что на днях на политику украинской власти в области переосмысления истории обрушилась критика из Вашингтона.

57 американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором обвинили Украину и Польшу в искажении Холокоста и почтении памяти ОУН-УПА, которых авторы письма назвали нацистскими коллаборантами. А заодно сенаторы высказались по поводу армий УНР и ЗУНР, которые также отметились на ниве еврейских погромов.

Главными исполнителями всех этих безобразий были названы институты национальной памяти обеих стран. То есть, в украинском случае - ведомство Вятровича.

Сенаторы подчеркивают, что принятие в Украине закона о героизации ОУН-УПА к сожалению не вызвало резонанса в мире.

"Закон Украины от 2015 года пошел еще дальше (польского - ред.), героизируя нацистских коллаборантов и объявив уголовным преступлением отрицание их "героизма". ... Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборантов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию. Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941- 45 годах", - утверждают конгрессмены.

В своем обращение конгрессмены также отметили, что фестиваль в память о "гауптмане Шухевиче" проходил 30 июня–2 июля – в дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром, что вызывает у них особое беспокойство:

"Особенно тревожно, что большая часть нацистского прославления в Украине поддерживается государством. Например, кампанию про УПА 2017 года, проводимая Украинским институтом национальной памяти; переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом. И Львов в 2017 году, где состоялся "ШухевичФест" в годовщину Львовских погромов 1941 года, во время которых было убито 4 тыс. евреев", - отмечено в сообщении.

Также сенаторы обращают внимание на ряд мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА.

"Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста в Украине сопровождается и другими формами антисемитизма. Как указало израильское Министерство по делам диаспоры в своем ежегодном отчете по антисемитизму, "отбеливание" этих украинских героев совпало с увеличением случаев антисемитизма по всей Украине", - подчеркнули в письме.

Отмечается, что члены Конгресса США поддерживают Польшу и Украину в строительстве демократических государств, однако "рост антисемитизма и отрицание прошлого поставит в тупик демократические преобразования в этих странах и помешает Польше и Украине стать свободными и открытыми обществами для всех своих граждан, евреев и не-евреев".

Ответ конгрессменам

В Киеве на жесткое письмо из Конгресса последовала взволнованная реакция - ведь американских сенаторов не обвинишь в гибридной войне против Украины. Первым откликнулся Вятрович.

По его мнению, письмо является "смешением некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи". При этом директор Института Нацпамяти удивлен большим количеством уважаемых американских политиков, которые подписали документ.

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", – заявил Вятрович.

Обвинения в росте антисемитизма попытались опровергнуть и в МВД. Там заявили, что системно борются с этим явлением и выразили удивление, что жесткое заявление конгрессменов появилось после визита Арсена Авакова в США.

Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в свою очередь назвал письмо в Госдеп "доносом" и написал пространный пост в Facebook с апологией указанных конгрессменами формирований. Напомним, что его полку "Азов" в США официально запрещено поставлять оружие из-за неонацистских взглядов, о которых много рассказывала западная пресса.

Однако, несмотря на такую внешне негативную реакцию, выводы Вятрович, судя по всему, все-таки сделал и решил попытаться сгладить ситуацию мягкой критикой "Галичины" (хотя в итоге все равно получилась чуть ли не апология "немецкой эффективности").

Впрочем, эта критика не помешала провести марш, который уже начали обсуждать в соцсетях.

"Все висит на волоске"

Дискуссия о праздновании дня создания дивизии СС началась еще до марша во Львове. Глава еврейского комитета Украины Эдуард Долинский запостил в Facebook целый фильм о "Галичине", созданный ведомством Геббельса и показывающий, как впервые отмечали создание этого подразделения.

"Сегодня во Львове состоится марш "Величие духа" в честь 75-летия основания 14-ой дивизии Ваффен-СС "Галиция". Это мероприятие имеет давние традиции и впервые состоялось в апреле 1943 года. Это видео рассказывает о том, как все красиво начиналось", - написал Долинский.

Блогер Макс Бужанский рассуждает, почему марш в честь "Галичины" внезапно огорчил Владимира Вятровича.

"Прошедший сегодня во Львове марш в, ну, не скажу честь, просто в дивизии СС Галичина, неожиданно до глубины души возмутил Вятровича.

Ещё никто так не огорчал его 28 апреля, как раз в годовщину начала штурма Рейхстага советскими войсками.

С грустью, болью и возмущением раскритиковал он бывших товарищей по историческому мракобесию, видимо рационально прикинув свои перспективы в свете последних писем американских конгрессменов.

Короче, всё висит на волоске.

Того гляди, увидим как он вырывает у Вилкула портрет неизвестного им обоим фронтовика на 9 мая и мчит впереди колонны.

А вообще, стыдно демонстрировать раскол в рядах после такого четырехлетнего аншлага. Вчера не поздравляли Гитлера, сегодня отреклись от дивизии СС, страшно подумать, что будет завтра".

Именно с реакцией США связывают в сети также относительную малочисленность марша во Львове.

"С трудом наскребли около 500 участников. Не исключаю админресурса. Доставляет, что многие львовяне вместо пламенного участия или равнодушно смотрели, или с усмешечкой делали селфи", - пишет блогер Мирослава Бердник.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко заявил, что пусть и была в Украине дивизия СС "Галичина", но и немало россиян служило немцам - и привел длинный список воинских соединений.

Справедливости ради отметим, что конгрессменов США возмутил совсем не факт наличия среди украинцев коллаборантов - а их нынешний официальный культ в Украине. Которого, к слову, нет почти ни в одной стране, пострадавшей от нацистской оккупации за исключением Прибалтики, отчасти Хорватии (но даже там в последние 15 лет на прославление коллаборационистов-усташей наложено табу) и теперь Украины.

В России, например, участники созданной нацистами "Русской освободительной армии" генерала Власова по-прежнему на официальном уровне считаются предателями, а не "борцами за освобождения русского народа от ига большевиков".