Из-за новых правил предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденные Кабмином, приблизительно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять их с начала нового отопительного сезона.

Об этом заявил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает "Громадське радио".

По его словам, субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.

"Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи", - пояснил он.

Также на субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов - 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", - рассказал Музыченко.

Как сообщала "Страна", мининистр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизацию субсидий для жильцов проведут в два этапа.