В субботу, 28 апреля, вновь вспыхнувший пожар в здании Trump Tower в центре Баку был потушен.

Об этом сообщают РИА Новости.

130-метровое здание состоит из 33 наземных этажей. В пресс-службе МЧС сообщили, что повторный пожар был потушен. Причины возгорания будут обнародованы позже.

Пожарные расчеты пока не покинули место происшествия. На месте также дежурят и полицейские наряды.

130-метровое Trump Tower входит в пятерку самых высоких зданий в Азербайджане. В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто

28 апреля в здании Trump Tower возник пожар. Возгорание наблюдалось на 13-20 этажах. Огонь потушили спустя три часа.

Затем здание вновь загорелось.