Часть застрявших в Египте украинских туристов вылетели во Львов
Украинские туристы, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, смогут вернуться домой во Львов в субботу вечером. В данный момент они вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе.
Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал он в 21:18.
Фото: twitter.com/VasylKyrylych
В 23:14 Кирилич добавил, что часть украинцев вылетела из Шарм-эль-Шейха в Киев и сообщил, что следующий рейс планируется в 24:00.
Как сообщала "Страна", рейс Шарм-эль-Шейх - Львов пассажиры ожидали с 4-х утра. Рейс переносили уже десять раз. Больше 200 людей ждали в аэропорту.
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