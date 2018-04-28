Украинские туристы, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, смогут вернуться домой во Львов в субботу вечером. В данный момент они вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал он в 21:18.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

В 23:14 Кирилич добавил, что часть украинцев вылетела из Шарм-эль-Шейха в Киев и сообщил, что следующий рейс планируется в 24:00.

Как сообщала "Страна", рейс Шарм-эль-Шейх - Львов пассажиры ожидали с 4-х утра. Рейс переносили уже десять раз. Больше 200 людей ждали в аэропорту.