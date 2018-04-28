В Мали во время двух нападений исламистов на северо-восточной границе погибли более 40 гражданских, среди которых были женщины и дети.

Об этом сообщает AFP.

В пятницу, 27 апреля, было совершено нападение, в котором погибли 30 человек. За день до этого боевик на мотоцикле убил 12 человек возле города Андерамбукане.

В течение двух дней погибли 43 человека, все они были гражданскими лицами, проживающих в одной общине - в поселениях Аклаз и Авакасса.

Гибель людей в субботу, 28 апреля, подтвердил агентству Reuters губернатор региона Менака, где были совершены нападения и где большинство населения составляют представители кочующего народа туареги. Впрочем, по его информации, среди погибших не было женщин и детей.

Местные жители опасаются нападений со стороны исламистов, понесли серьезные потери в течение последних недель в регионе.

В середине апреля представители миротворческой миссии ООН в Мали заявили, что получили "очень серьезную" информацию о том, что во время антиисламистские операций в регионе Менака казнили во внесудебном порядке не менее 95 человек. И эти казни, по информации миссии ООН, были осуществлены "коалицией вооруженных групп", в которую входит и повстанческая группа туарегов MSA. В самой группе эти обвинения отвергли.

Как сообщала "Страна", ранее сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту под Дамаском.

Напомним также, что Украина может принять участие в операции ООН в Мали.