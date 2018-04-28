В субботу, 28 апреля, в аэропорту "Борисполь" на три часа задержали пассажиров из-за рассыпанного стирального порошка.

Об этом сообщает ТСН.

Украинцам, которые прилетели из Барселоны, более трех часов пришлось ждать свои чемоданы. Правоохранители приняли порошок за наркотик и началась долгая проверка всех чемоданов, прилетевших этим рейсом.

Впоследствии выяснили, что это был обычный стиральный порошок. Это подтвердила и украинская пограничная служба.

Напомним, что в "Борисполе" пограничники задержали кенийских бегунов, которые ехали на марафон в Харьков. Их продержали всю ночь и собирались депортировать обратно, несмотря на все необходимые документы, однако позже отпустили.

Как сообщала "Страна", рой пчел разлетелся по самолету и сорвал рейс Москва-Симферополь.