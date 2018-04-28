В Днепропетровской области маршрутка с пассажирами попала в ДТП на дороге Кривой Рог-Днепр вблизи с. Новокалиновка. В результате аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 27 апреля около 16:00. В маршрутке находилось 12 человек. Водитель и четверо пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данным krivbass.city, маршрутка перевернулась. Один человек в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

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