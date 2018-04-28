В российском городе Шиханы, где могли создавать отравляющее вещество "Новичок", планируют снести корпусы филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства", - рассказал глава администрации города Шиханы Андрей Татаринов.

В институте работают 200 жителей города, а сам институт состоит из нескольких корпусов. Причиной сноса зданий стало то, что в них проводилась работа с ядовитыми веществами, из-за чего помещения использовать нельзя.

"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", - добавил Татаринов.

Как сообщала "Страна", Великобритания официально обвинила Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет НАТО призвал Россию рассекретить программу "Новичок".