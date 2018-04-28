В китайской провинции Хэнань планируют создать собственную футбольную школу и назвать ее в честь экс-игрока Динамо и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Об этом сообщается на сайте Динамо.

27 апреля учебно-тренировочную базу Динамо в Чапаевке и ДЮФШ им. Лобановского на Нивках посетили педставители провинции Хэнань, которые планируют создать собственную футбольную школу и набираются опыта в Киеве.

По словам гостей из Китая, у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко.

"Наша цель – построить футбольную академию, которой можно было бы гордиться, такую как у Динамо Киев", - рассказал глава делегации из КНР Ли Лю Мин.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Напомним, что Динамо потребовало дисквалифицировать полузащитника и нападающего Шахтера.

Как сообщала "Страна", игрок Шахтера рассказал об эпизоде в матче с Динамо, за который его хотят дисквалифицировать.