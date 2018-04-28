Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно показала, что умеет управлять самолетом, согласилась сыграть в продолжении "Малефисенты" вместе с Мишель Пфайффер.

Об этом сообщает The Wrap со ссылкой на осведомленный источник в Disney.

При этом Анджелине Джоли снова достанется роль Малефисенты, хотя известно, что актриса не любит участвовать в сиквелах. Она предпочитает оригинальные киноленты.

Считается, что таких позиций она стала придерживаться после провальной премьеры "Лары Крофт: Расхитительницы гробниц 2".

В 2014 году мировая касса "Малефисенты" составила 760 млн долларов, и было очевидно, что Disney рано или поздно примется за съемки продолжения.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", в апреле прошлого года Джоли объявляла о завершении актерской карьеры.