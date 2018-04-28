В Лондоне и окрестностях жителей предупреждают об опасных гусеницах, которые могут стать причиной приступов астмы, рвоты или сыпи.

Об этом сообщает ВВС.

Аллергию способны вызвать личинки дубового походного шелкопряда, которые развелись в большом количестве на юго-востоке Англии.

В волосках насекомых содержится токсин, вызывающий у человека воспаления на коже и на слизистых оболочках глаз или горла.

Гусеницы этого вида гигантской моли иногда передвигаются вместе в одном ряду. За это они получили название "походных". Они мохнатые: у каждого экземпляра около 62 тысяч волосков, которые они могут сбрасывать.

Токсин в выпавшем волоске сохраняет активность до пяти лет. Разглядеть его почти невозможно, поэтому человек, ставший жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно вызвало у него приступ.

Популяция дубового шелкопряда поселилась на западе Лондона в 2006 году. Раз в несколько лет они начинают размножаться более активно, чем обычно, и значительно расширяют географию своего присутствия.

Бабочка вылупляется из куколки этого шелкопряда в августе и живет всего два-три дня.

Мохнатые гусеницы походного шелкопряда Фото: abc.es

Как сообщала "Страна", ученые нашли гусеницу, которая способна отбиться от птицы и откусить жуку лапу.

Напомним также, что из-за налога на гусениц в Конго убиты как минимум 16 человек.