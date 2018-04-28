В Баку вновь горит Trump Tower
В субботу, 28 апреля, в здании Trump Tower в центре Баку, вспыхнул второй пожар за день.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
"На месте работают пожарные. Дадим дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства.
Фото: ria.ru
Сейчас видно, как от здания Trump Tower отваливаются горящие элементы. Видео пожара обнародовано в Twitter агентства РИА Новости.
От здания отваливаются горящие элементы. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/we78IjWgca— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.
130-метровое Trump Tower входит в пятерку самых высоких зданий в Азербайджане.
28 апреля в здании Trump Tower возник пожар. Возгорание наблюдалось на 13-20 этажах. Огонь потушили спустя три часа.
Как заявил замминистра МЧС Этибар Мирзоев, пожар длился долго из-за нехватки воды.