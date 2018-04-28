В субботу, 28 апреля, в здании Trump Tower в центре Баку, вспыхнул второй пожар за день.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

"На месте работают пожарные. Дадим дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства.

Фото: ria.ru

Сейчас видно, как от здания Trump Tower отваливаются горящие элементы. Видео пожара обнародовано в Twitter агентства РИА Новости.

130-метровое Trump Tower входит в пятерку самых высоких зданий в Азербайджане.

28 апреля в здании Trump Tower возник пожар. Возгорание наблюдалось на 13-20 этажах. Огонь потушили спустя три часа.

Как заявил замминистра МЧС Этибар Мирзоев, пожар длился долго из-за нехватки воды.