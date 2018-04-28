В музее французского художника Этьена Террюса в Эльне более половины выставленных в заведении картин оказались подделками. Это обнаружило руководство музея.

Об этом пишет The Telegraph.

Музей Террюса посвящен творчеству художника. Первая подделка была найдена, когда искусствовед заметил на одной из пейзажных картин здания, построенные после смерти художника (1922 год).

После этого эксперты определили, что 82 из 140 произведений искусства, выставленных в государственном музее, - поддельные.

Многие работы были куплены на деньги муниципальных властей - ущерб составил 160 тысяч евро.

Некоторые картины были переданы двумя местными организациями, которые собирали деньги на приобретение полотен через благотворительность. Часть картин музей получил от частных коллекционеров.

Мэр города Ив Барниол назвал произошедшее катастрофой. "Я ставлю себя на место всех людей, которые пришли в музей, посмотрели на эти подделки, заплатив за вход. Это неприемлемо, и я надеюсь, что мы найдем ответственных", - посетовал он.

Полиция конфисковала поддельные произведения искусства и пытается найти продавцов картин. После инцидента многие эксперты забили тревогу по поводу подделок в музеях - по их мнению, как минимум 20 процентов всех полотен в крупных музеях по всему миру не принадлежат заявленным авторам.

Фото: Один из подлинников Этьена Террюса, выставленных в музее в Эльне/bbc.com

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