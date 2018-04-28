Похудевшая Рианна опубликовала фото в кружевном боди
Певица Рианна, которая сильно похудела и стала похожа на Чудо-Женщину, не перестает удивлять поклонников новыми обольстительными фото и образами.
Очередной снимок она разместила на своей странице в Instagram в честь Национального дня белья, который отмечается 28 апреля.
Фото: instagram.com/rihannadaily
Звезда таким образом также анонсировала день старта продаж ее белья, которые запланированы на 11 мая.
На фото на ней - нижнее белье собственного бренда "Savage x Fenty" - розовое боди с кружевами.
Как сообщала "Страна", ранее певица Рианна сфотографировалась в откровенном наряде на "Празднике сбора урожая" родного острова.
Также "Страна" писала про то, как поп-дива Рианна грубо оскорбила президента США Дональда Трампа.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!