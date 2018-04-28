В субботу, 28 апреля Львове националисты провели так называемый "марш величия и духа" в честь создания дивизии СС "Галичина", созданной гитлеровцами во время Второй Мировой войны.

Об этом сообщает УНН.

По улицам города прошли около тысячи человек. Так они отметили 75-ю годовщину создания СС "Галичина". Во время шествия участники выкрикивали лозунги "Галичина – дивизия героев", "Украина превыше всего". Партийная символика не использовалась.

Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам города. После этого возле памятника Бандере состоялся концерт группы "Кому вниз".

Правопорядок обеспечивали полицейские.

Между тем, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, который ранее официально заявлял об отсутствие запрета на публичное использование символики дивизии СС "Галичина", на сей раз решил возмутиться проведением марша. Правда, при этом уровнял и украинцев, которые воевали за нацистскую Германию в дивизии Галичина, и украинцев, которые сражались в Советской армии, входившей в состав антигитлеровской коалиции. И даже выставил гитлеровцев в более позитивном ключе, чем СССР.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из-за любви немцев к украинцам - они лишь рационально использовали человеческие ресурсы", - написал Вятрович в Facebook.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Дивизия СС "Галичина" - военное формирование, набранное гитлеровцами из жителей Западной Украины в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии. Была разгромлена советскими войсками в сражении под Бродами.

Напомним, что во Львове проводят конкурс среди подростков на лучший рисунок о дивизии СС "Галичина".

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