Застрявшие в Египте украинские туристы вернутся домой на двух самолетах сегодня ночью
За украинскими туристами, которые застряли в Египте, отправили два авиарейса.
Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем микроблоге вTwitter.
Туроператор планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 и 2:30 в ночь с 28 по 29 апреля.
Фото: Vasyl Kyrylych/Twitter
Как сообщала "Страна", в египетском Шарм-эль-Шейхе уже почти сутки не могут вылететь во Львов около 200 украинских туристов.
Авиакомпания МАУ накануне распространила официальное заявление о том, что самолеты авиакомпании перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.
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