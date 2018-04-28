За украинскими туристами, которые застряли в Египте, отправили два авиарейса.

Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем микроблоге вTwitter.

Туроператор планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 и 2:30 в ночь с 28 по 29 апреля.

Фото: Vasyl Kyrylych/Twitter

Как сообщала "Страна", в египетском Шарм-эль-Шейхе уже почти сутки не могут вылететь во Львов около 200 украинских туристов.

Авиакомпания МАУ накануне распространила официальное заявление о том, что самолеты авиакомпании перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.