Пучдемон жалеет, что не объявил независимость Каталонии сразу после референдума
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что сожалеет о том, что не объявил о независимости региона сразу после референдума.
Об этом он сказал в интервью The Times.
По его словам, у него была информация, что политический диалог будет открыт, если правительство Каталонии не будет принимать необратимых решений.
"Я всегда отдаю предпочтение диалогу при решении дел, и именно поэтому я промедлил, но это была ошибка. Какого-либо диалога никогда не планировалось, а через неделю мы оказались в худшем положении", - сказал Пучдемон.
Он отметил, что пока не готов вернуться в Испанию, поскольку в изгнании у него больше шансов изменить ситуацию, чем в тюрьме.
"В худшем случае меня экстрадируют в Испанию. Это означает, что мое будущее будет очевидным: десятилетия в тюрьме. Если этого не произойдет, то, вероятно, я проведу много лет в изгнании", - спрогнозировал он свое будущее.
Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.
27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью конституции, в регионе вводится прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.
После этого 26 марта суд в Германии арестовал Пучдемона, который выехал из Испании. Но вскоре отпустил бывшего главу Каталонии под залог.
Как сообщала "Страна", испанская разведка следила за Пучдемоном через "жучок" в авто и телефоне.