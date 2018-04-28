Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что сожалеет о том, что не объявил о независимости региона сразу после референдума.

Об этом он сказал в интервью The Times.

По его словам, у него была информация, что политический диалог будет открыт, если правительство Каталонии не будет принимать необратимых решений.

"Я всегда отдаю предпочтение диалогу при решении дел, и именно поэтому я промедлил, но это была ошибка. Какого-либо диалога никогда не планировалось, а через неделю мы оказались в худшем положении", - сказал Пучдемон.

Он отметил, что пока не готов вернуться в Испанию, поскольку в изгнании у него больше шансов изменить ситуацию, чем в тюрьме.

"В худшем случае меня экстрадируют в Испанию. Это означает, что мое будущее будет очевидным: десятилетия в тюрьме. Если этого не произойдет, то, вероятно, я проведу много лет в изгнании", - спрогнозировал он свое будущее.

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью конституции, в регионе вводится прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.

После этого 26 марта суд в Германии арестовал Пучдемона, который выехал из Испании. Но вскоре отпустил бывшего главу Каталонии под залог.

Как сообщала "Страна", испанская разведка следила за Пучдемоном через "жучок" в авто и телефоне.