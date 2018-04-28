В подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку противолодочный самолет Ил-38, принадлежащий Военно-морским силам Индии. В самолете заклинило переднюю стойку шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перед посадкой самолет сделал больше пяти кругов, чтобы выработать топливо. На борту находилось восемь человек.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, самолет проходил плановый облет после штатного технического обслуживания.

"На борту находятся семь человек, технический персонал и пилоты. Командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойке шасси. Воздушное судно вырабатывает топливо", - сказал источник.

На летном поле аэродрома НИИ Громова заявили, что готовы к встрече самолета с неисправным шасси.

"Срабатывание сигнализации не говорит однозначно о невыпуске шасси. Как ожидается, самолету предстоит пролететь над взлетной полосой для того, чтобы специалисты могли определить визуально, вышло ли шасси. В любом случае, ситуация не является критической, к приему на земле готовы", - сказал источник.

Позже на "Дожде" сообщили про то, что самолету с неисправным шасси удалось сесть на землю.

Как сообщала "Страна", в аэропорту канадского Галифакса пилот посадил аэробус с взорвавшимися шасси.

Напомним также, что в Ирландии лайнер с пассажирами приземлился на нос из-за отказа шасси.