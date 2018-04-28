В Карпатах во время трофи-рейда внедорожник сорвался с горы
В селе Карпатское Турковского района Львовской области во время трофи-рейда с горы сорвался внедорожник с экипажем.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Как рассказал очевидец, во время движения авто с экипажем слетело с хребта. Людей из машины вытащили, оказали первую медицинскую помощь, но им нужна эвакуация вертолетом в медицинское учреждение.
Львовская спасательная служба выслала машину, но у автомобилистов есть опасения, что в сложившейся ситуации, это не очень поможет.
Депутат Ивано-Франковского городского совета Владимир Олийнык сообщил, что пострадавших перевязали поясами и подвезли к автодороге, где передали медикам для транспортировки в больницу.
Во Львовской области с 28 апреля по 1 мая проходит трофи-экспедиция "Карпатский Кордон '18". Участники мероприятия должны были стартовать с перевала Ужоцкого, а финишировать - на Торунском перевале.
Трофи-рейд был заявлен не как спортивное соревнование, а как способом проведения досуга.
Фото: zaxid.net
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