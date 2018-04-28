В субботу, 28 апреля, в Николаеве в подъезде многоэтажного дома, расположенного по улице Винграновского (бывшая Энгельса), мужчина поджег коврик у дверей своих соседей сверху.

Об этом сообщает корреспондент 0512.

Пламя перебросилось на внутреннюю деревянную часть внешне металлических дверей, а после и на внутреннюю дверь квартиры, в которой находились мужчина и женщина.

Услышав сквозь сон запах дыма, они проснулись и бросились тушить огонь водой, которую набрали на кухне. Через некоторое время огонь утих.

Из-за дыма в подъезде жильцы покинули свои квартиры и вышли на улицу. Прибывшие на место сотрудники полиции выявили поджигателя и пригласили его в отделение полиции.

Причины и мотивы поведения выясняются.

Фото: 0512.com.ua

Фото: 0512.com.ua

Фото: 0512.com.ua

Фото: 0512.com.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина убил собутыльника и поджег квартиру, заметая следы.

Также "Страна" писала, что в Киеве задержали убийцу, который избил старушку муляжом гранаты и поджег квартиру.