В Киеве из-за ДТП на Оболони остановились трамваи
В субботу, 28 апреля, на углу Оболонского проспекта и улицы Малиновского в Киеве на трамвайных путях произошло ДТП с участием внедорожника и еще одного легкового автомобиля.
Об этом сообщает УНН.
Из-за ДТП движение трамваев маршрута №17 "Оболонь - ул. Иорданская" заблокировано.
Остановились уже два трамвая этого маршрута.
По словам водителя одного из трамваев, движение прекратилось около 40 минут назад. При этом он уточнил, что полиция пока не прибыла.
Фото: unn.com.ua
Напомним, что на трассе Киев-Черкассы в жутком ДТП погибли мужчина с ребенком.
Как сообщала "Страна", в Киеве на проспекте Победы, вечером 27 апреля, сбили пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Образовалась пробка.
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