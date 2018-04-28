В субботу, 28 апреля, на углу Оболонского проспекта и улицы Малиновского в Киеве на трамвайных путях произошло ДТП с участием внедорожника и еще одного легкового автомобиля.

Об этом сообщает УНН.

Из-за ДТП движение трамваев маршрута №17 "Оболонь - ул. Иорданская" заблокировано.

Остановились уже два трамвая этого маршрута.

По словам водителя одного из трамваев, движение прекратилось около 40 минут назад. При этом он уточнил, что полиция пока не прибыла.

Фото: unn.com.ua

Напомним, что на трассе Киев-Черкассы в жутком ДТП погибли мужчина с ребенком.

Как сообщала "Страна", в Киеве на проспекте Победы, вечером 27 апреля, сбили пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Образовалась пробка.