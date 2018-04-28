В Киеве пожарные погасили огонь в доме Гинзбурга по ул. Городецкого, 9.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Они выяснили, что горит квартира на шестом этаже. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 кв. м. в 15:30, а в 15:52 – ликвидировали.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на крышу здания. Огонь тушили 35 сотрудников ГосЧС с использованием 8 пожарных машин.

В результате пожара сгорели мебель, личные вещи, и другие предметы домашнего обихода, закопчены стены и потолок в квартире.

На данный момент уточняют принадлежность здания к памятникам архитектуры, также выясняются причины возникновения возгорания.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, дом Гинзбурга был построен в 1901 году. Он был построен 1904 году. Фасад здания украшают разнообразные скульптуры на античную тематику - нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны.