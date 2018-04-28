Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел переговоры с главами Южной Кореи и Японии, в ходе которых было согласовано время и место проведения встречи с лидером КНДР.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Провел долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном. Дела идут очень хорошо, время и место предстоящей встречи с руководством Северной Кореи согласовано. Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах", - написал Трамп.

По данным СМИ, встреча может пройти в Монголии.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, накануне, 27 апреля, лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели межкорейский саммит, в ходе которого договорились прекратить враждебные действия и отказаться от ядерного оружия.

Как сообщала "Страна", ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

Напомним также, что Ким Чен Ын дал слово не будить лидера Южной Кореи ракетными запусками.