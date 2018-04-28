В Бельгии остановили первый реактор АЭС "Дул" из-за утечки в системе охлаждения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Сегодня представитель оператора Engie Electrabel официально подтвердил местному телевидению, что неполадка обнаружена в ядерной части установки. Сам инцидент произошел несколько дней назад.

"Была констатирована небольшая потеря воды в резервном подводе нашей системы охлаждения. Это небольшая утечка. Она значительно ниже того предельного уровня, за которым последовала бы автоматическая остановка реактора", - заявила Неле Схерлинк.

По ее словам, "нет никаких последствий для безопасности", а решение об остановке реактора для ремонта было принято с целью обеспечения надежной работы оборудования.

Ожидается, что реактор будет остановлен как минимум до начала октября из-за сложности ремонта.

Напомним, что летом 2017 года в .Бельгии 50 тысяч демонстрантов устроили живую цепь с требованием закрыть АЭС

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко заявил, что новейшее укрытие на ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре 2018 года.