В Украине подорожали продукты, которые украинцы традиционно используют на пикниках в начале мая

Об этом сообщает Golos.ua.

Как сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, мясо стало самым дорогим продуктом в корзине для пикника.

"На него в течение года цена выросла на 25-30%. То есть стоимость майского шашлыка за год выросла на 30%. Самым дорогим продуктом этого списка, конечно же, является свинина. В среднем она обойдется в 176 гривен за 1,5 кг. Хлеб подорожал на 22-23%", - отметил он.

По словам эксперта, "корзина для пикника" на майские праздники выросла почти в несколько раз.

"Сливочное масло за этот же период выросла в цене на 35%. На овощи в течение года поднялась на 20%. Молодые овощи значительно дороже. В целом корзина для пикника на майские праздники вырос на 30%", - подчеркнул Пендзин.

Причиной подорожания продуктов, по словам Пендзина, является рост инфляции в Украине.

Напомним, что согласно прогнозам синоптиков, украинцев на майские праздники ждет солнце. Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ближайшее похолодание и дожди будут в Украине в пятницу, 27 апреля. После этого украинцев ждут большие "плюсы".

Как сообщала "Страна", американка Ульяна Супрун дала новые советы украинцам о том, как не отравиться на майских пикниках.