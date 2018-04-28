Правящая Республиканская партия Армении заявила о решении не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны во время выборов, назначенных на 1 мая.

Об этом сообщил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, передает ТАСС.

"Мы решили не выдвигать нашего кандидата в премьеры. Мы решили, что подождем выдвижения других кандидатов. После того, как все будет понятно, республиканцы проголосуют единогласно (за или против другого кандидата)", - заявил Шармазанов.

Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они проводятся открытым голосованием в парламенте.

При этом, как сообщают РИА Новости, пресс-секретарь РПА добавил, что правящая Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих парламентских выборах.

"Мы конечно будем участвовать в парламентских выборах. РПА - это состоявшаяся, сильная, консервативная партия", - сказал Шармазанов.

Напомним, что 13 апреля в Ереване и других городах Армении начались многотысячные митинги против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

После протестов Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении.

Ранее "Страна" разбиралась, что известно о лидере армянского майдана Пашиняне.