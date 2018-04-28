Во время взрыва гранаты в машине на Позняках погиб 45-летний журналист Виталий Кукса.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, Виталий ранее был мобилизован и служил в АТО. Много писал о войне и на военные темы. На момент происшествия временно был без работы.

Также стало известно и имя второго человека, который находился с ним в машине. По данным СМИ, за рулем автомобиля был 24-летний Андрей Сироштан, который от взрыва гранаты получил множество травм.

Источники издания сообщают, что граната взорвалась в руках Куксы. В машине нашли пусковой рычаг.

Причиной событий стал семейный конфликт.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщала "Страна", в полиции рассматривают две версии события. Это покушение на убийство двух человек (кто-то закинул гранату в автомобиль) и неосторожное обращение с боеприпасом.