Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что периодически получает угрозы из России.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Они периодически. Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми. Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут" - сказала она.

При этом Максакова не уточнила, от кого именно поступают угрозы.

По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс-сообщения. Кроме того, были сообщения от людей из его окружения.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал у Вороненкова четыре раза, отчего тот умер на месте, нападавший также был ранен и скончался в больнице.

Ранее Максакова заявила о доказательствах причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу Вороненкова.

Как сообщала "Страна", Украина просит Интерпол объявить в розыск экс-супруга Максаковой.