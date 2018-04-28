Максакова заявила, что получает угрозы из России
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что периодически получает угрозы из России.
Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.
"Они периодически. Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми. Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут" - сказала она.
При этом Максакова не уточнила, от кого именно поступают угрозы.
По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс-сообщения. Кроме того, были сообщения от людей из его окружения.
Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал у Вороненкова четыре раза, отчего тот умер на месте, нападавший также был ранен и скончался в больнице.
Ранее Максакова заявила о доказательствах причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу Вороненкова.
Как сообщала "Страна", Украина просит Интерпол объявить в розыск экс-супруга Максаковой.