Журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже, перевели из одиночной камеры, куда он недавно был помещен, в камеру на двоих.

Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"Сущенко снова перевели из одиночки, куда он был помещен сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сосед по камере. А до этого заявляли, что перевод в одиночку обусловлено интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст . 49 УПК, необходимость выходит отпала? Еще будет немало чудес ... ", - написал Фейгин.

Фото: twitter.com/feyginmark

Как сообщала "Страна", 24 апреля защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката в России. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс как общественному защитнику.

Дебаты по делу задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. Итак, приговор ему может быть вынесен уже в начале июня.

Напомним также, что МИД Украины направил России ноту протеста из-за одиночной камеры для Сущенко.