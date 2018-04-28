В результате вспышки кори в областной детской больнице Харькова заболели уже 13 человек
Количество заболевших в результате вспышки кори в Харьковской областной детской клинической больнице увеличилось до 13 человек.
Об этом сообщает NewsRoom.
3 сотрудникам и пациентам поставили предварительный диагноз "корь". Об этом сообщили в лабораторном центре.
10 заболевших были направлены в областную инфекционную больницу, еще три человека - в районные больницы.
Специалисты отмечают, что у большинства пациентов отсутствовали прививки от кори.
Как рассказали NewsRoom сотрудники областной клинической больницы, где зафиксировали вспышку кори, врачей и посетителей в здании нет, остались только сторожа, которым сделали прививки.
Напомним, что ранее в Харькове закрыли областную детскую клиническую больницу из-за вспышки кори. Сообщалось, что заболели ее 11 пациентов, после чего было принято решение о прекращение работы медучреждения до 10 мая. Сначала заболел 6-летний мальчик, которого лечили от ОРВИ, а потом - его мама.
Как сообщала "Страна", Украина заняла третье место в Европе по числу заболевших корью человек в 2017 году.