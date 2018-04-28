Район Донецкой фильтровальной станции обстреляли из минометов - штаб АТО
Район Донецкой фильтровальной станции обстреляли из минометов 82 и 120 калибра, несмотря на патрулирование территории наблюдателями украинской стороны СЦКК и ОБСЕ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным штаба, во время обстрелов было использовано также стрелковое оружие.
Кроме того, из-за обстрелов, как отмечают в штабе, было сорвано безопасное передвижение персонала Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, 25 апреля Донецкая фильтровальная станция подверглась сильному обстрелу. Персонал пришлось эвакуировать в убежище.
Фото: facebook.com/ato.news
Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что у Украины пока фактически нет возможности помогать людям на оккупированных территориях.
Как сообщала "Страна", сепаратисты сообщают об обстреле Докучаевска, есть погибшие.
Напомним также, что стало известно, как выглядит разбитое обстрелами кладбище у Донецкого аэропорта.