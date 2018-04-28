В России 16-летний школьник, который исполнял роль Отелло на "Шекспировских чтениях", ранил себя кинжалом. Состояние подростка оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет.

Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в городе Иваново 23 апреля. По версии следствия, кинжал из дома принесла учительница подростка и предложила использовать его как реквизит.

В отношении учительницы открыто дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, угрозы его жизни нет.

Напомним, что в Киеве судят подозреваемого в убийстве львовянина в общежитии.

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