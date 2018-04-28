Знаменитого актера Киану Ривза сфотографировали в процессе съемок третьей части "Джона Уика".

53-летний актер в странной одежде и босиком пил коктейль и курил на лавочке в одиночестве.

Об этом сообщает Spletnik.

Актера засняли вместе с командой каскадеров у бруклинской студии. Артист со взлохмаченными длинными волосами и седой бородой выбрался, чтобы подышать воздухом в перерыве между съемками.

Фото: LRNYC/MEGA

Фото: LRNYC/MEGA

Фото: LRNYC/MEGA

Как сообщала "Страна", ранее звезда "Матрицы" Киану Ривз снялся на фоне советской символики.

Напомним, что Киану Ривз, которого в сети окрестили "грустным Киану", улыбался после свидания с незнакомкой. 53-летний актер ужинал со спутницей в итальянском ресторане в Западном Голливуде. По окончании вечера, улыбающуюся парочку поймали журналисты.