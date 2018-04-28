После того, как Кабмин предложил закрыть для российских судов реки и моря Украины, МИД России предупредил о рисках пиратских захватов судов со стороны Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"25 апреля 2018 года Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства инфраструктуры Украины и принял соответствующее распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в Российской Федерации, а также любыми другими плавсредствами независимо от государства флага, которые осуществляли судозаходы в морские порты Республики Крым и Севастополя", - сообщает российское министерство.

МИД РФ добавил, что обращает внимание судовых компаний на "реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами".

Напомним, что 26 марта в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно под флагом России. На борту находился экипаж из десяти человек. Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы (расположенной 50 км от Бердянска). В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Члены команды имели паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

После ареста "Норда" Россия создала спецгруппу по борьбе с "украинскими пиратами".