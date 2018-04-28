В Германии в ночь на 28 апреля произошла авария на перевалочной станции Мюнхен-Рием в Баварии.

Об этом сообщает Focus.

В результате инцидента повреждены несколько колей, порваны 80 метров электрического кабеля, два вагона опрокинулись. Ущерб оценили в миллионы евро.

Также по данным СМИ испорчены сигнальные метки и шпалы.

Железная дорога на участке аварии остается закрытой, возможно, до понедельника.

Фото: focus.de

Напомним, ранее в Германии столкнулись два самолета, пилоты погибли.

Инцидент произошел на северо-востоке Баден-Вюртемберга. Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать то, что одного из пилотов ослепило солнце, находившееся в низком положении.

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