В Германии поезд сошел с рельсов
В Германии в ночь на 28 апреля произошла авария на перевалочной станции Мюнхен-Рием в Баварии.
Об этом сообщает Focus.
В результате инцидента повреждены несколько колей, порваны 80 метров электрического кабеля, два вагона опрокинулись. Ущерб оценили в миллионы евро.
Также по данным СМИ испорчены сигнальные метки и шпалы.
Железная дорога на участке аварии остается закрытой, возможно, до понедельника.
Фото: focus.de
Напомним, ранее в Германии столкнулись два самолета, пилоты погибли.
Инцидент произошел на северо-востоке Баден-Вюртемберга. Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать то, что одного из пилотов ослепило солнце, находившееся в низком положении.
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