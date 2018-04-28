В центре Киева, рядом с улицей Архитектора Городецкого произошел пожар в жилом многоэтажном доме, известном как исторический дом Гинзбурга. Сейчас пожар локализовали.

Об этом сообщает УНН.

По словам пресс-секретаря ГУ ГосЧС в Киеве Светланы Водолаги, спасатели получили сообщение о пожаре ориентировочно в 14:30.

"Сейчас еще идет пожар. На шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на крышу дома. Чердак помещения был переделан под второй этаж квартиры", - сказала она.

В 15:30 пожар был локализован, сейчас его ликвидируют. В пресс-службе уточнили, что опасности перебрасывания огня на другие дома нет.

"Между шестым этажом и чердачным помещением - деревянные перекрытия... Огонь не распространился на второй этаж квартиры... Открытого огня нет, потому что оно - по перегородкам", - добавила Водолага.

На вопрос, была ли эвакуация людей, она отметила, что жители квартиры вышли из своего жилища.

Дом на Городецкого, 9 известен, как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен 1904 году. Фасад здания украшают разнообразные скульптуры на античную тематику. Разнообразные нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны поддерживают балконы со всех сторон.

Как сообщала "Страна", на метро КПИ в Киеве сработала пожарная сигнализация, пассажиры жалуются на запах гари.