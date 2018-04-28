В Баку потушили пожар в 130-метровом здании Trump Tower.

Об этом сообщает информационное агентство АРА.

Информация о пожаре поступила на горячую линию МЧС около 12:10. Длившийся более 3 часов пожар полностью потушен..

Как заявил замминистра МЧС Этибар Мирзоев, на место происшествия были привлечены 25 единиц техники, около 100 пожарных.

"Пожар длился долго из-за нехватки воды. В настоящее время на улицах города наблюдаются пробки, что препятствует продвижению тяжелой противопожарной техники. Причины пожара расследуются. Пожар начался на 18 этаже здания. Пострадавших нет. Некоторые средства массовой информации пишут, что кто-то бросился. Эта информация безосновательная. Отравившихся среди пожарных нет", - сказал замминистра.

Фото: apa.az

Ранее в здании Trump Tower, которое входит в пятерку самых высоких в Азербайджане, возник пожар. Возгорание наблюдалось на 13-20 этажах.

Как сообщала "Страна", 8 апреля в Нью-Йорке в небоскребе Trump Tower произошел пожар. В результате пожара погиб один мужчина, который проживал в небоскребе. Также получили травмы по меньшей мере пять человек. Кроме того, ранены получили четверо пожарных.