Российские пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети "ВКонтакте". Они жалуются на проблемы при входе в аккаунт, а также на сбои в работе сайта и при отправке сообщений.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около 14:30 по московскому времени (совпадает с киевским - Прим.Ред.) пользователи соцсети сообщили о проблемах при входе в аккаунт (55%), сбоях в работе сайта (37%) и при отправке сообщений (7%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новороссийска.

Также российские пользователи вновь сообщают о сбоях в работе онлайн-видеохостинга YouTube (принадлежит Google) и Playstation Network.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список стали попадать и IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок, причем многие из них принадлежат сторонним сервисам.

Напомним, что в России наблюдался сбой в работе Viber из-за блокировки Telegram.

Как сообщала "Страна", Роскомнадзор после нескольких часов снял блокировку IP-адресов Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников.