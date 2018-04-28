В Запорожье на Хортице разрушили памятник воинам АТО, установленный Нацкорпусом
В Запорожье вандалы разрушили памятный знак воинам АТО, установленный "Национальным корпусом". Об этом сообщает местное издание "061".
Памятник, установленный на острове Хортица, разрушили в ночь на 28 апреля. На месте акта вандализма нашли пустые бутылки из-под спиртных напитков и прочий мусор. Подробности случившегося выясняются.
Памятник установили в прошлую субботу, 21 апреля, на акции "Возроди Хортицу". На открытии присутствовали сотни людей. Также на острове высадили две тысячи дубов неподалеку от поворота в сторону базы "Чайка".
Инициаторами высадки деревьев и установки памятного знака стал "Национальный корпус". Деревья привезли из Литвы. Памятный знак был установлен к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы.
Фото: 061.ua
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