В центре Киева в субботу произошел пожар в историческом здании по улице Городецкого, 9. Об этом сообщает Громадське радио.

Возгорание произошло около 14:30. С верхних этажей здания повалил дым.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: kiev.informator.ua

На месте работают пожарные, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных по состоянию на 15:00 нет.

Дом на Городецкого, 9 известен, как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен 1904 году. Фасад здания украшают разнообразные скульптуры на античную тематику. Разнообразные нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны поддерживают балконы со всех сторон.

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