В центре Киева загорелся исторический дом Гинзбурга
В центре Киева в субботу произошел пожар в историческом здании по улице Городецкого, 9. Об этом сообщает Громадське радио.
Возгорание произошло около 14:30. С верхних этажей здания повалил дым.
Фото: hromadskeradio.org
Фото: kiev.informator.ua
На месте работают пожарные, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных по состоянию на 15:00 нет.
Дом на Городецкого, 9 известен, как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен 1904 году. Фасад здания украшают разнообразные скульптуры на античную тематику. Разнообразные нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны поддерживают балконы со всех сторон.
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