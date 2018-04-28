В 2018 году на госнаграды из бюджета потратят в два раза больше денег чем в прошлом году, почти 47 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно системе публичных закупок "ProZorro" в 2018 году Государственное управление делами закупит на 7 млн гривен 4,6 тыс. госнаград 22 видов (8 типов орденов, 2 - медалей и 12 - почетных званий)

Еще 667,3 тыс. гривен потратят на 5, 5 тыс. бланков к 16 различным видам госнаград.

На 380 тысяч гривен приобретут 2,3 тысяч отличий президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", а 58,5 тыс. гривен составит стоимость бланков грамот к ним.

Кроме того 37,3 млн гривен составит стоимость 238 тысяч отличий президента "За участие в антитеррористической операции" и еще 1 млн 440 тысяч гривен - бланков грамот к ним.

Все награды предоставит один поставщик, так как по закону изготовлением орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям, нагрудных знаков лауреатов государственных премий и президентских отличий занимается только Банкнотно-монетный двор НБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко наградил именными "Фортами" премьеров Катара и Кувейта.

Также мы писали, что волонтеры и добровольцы Тернополя вернули Порошенко свои награды в знак протеста.