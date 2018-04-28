Кабинет министров изменил действующие правила предоставления субсидии на жилищно-коммунальные услуги для населения. Об этом сообщается на портале Кабмина.

Сообщается, что уже в следующем отопительном сезоне состоится монетизация субсидий на уровне потребителей и субсидии будут выдаваться "живыми" деньгами. Это означает, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате потребления средства.

Кроме того говорится, что при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет - кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, - субсидию не будут назначать.

Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Субсидию отменят, если площадь квартиры владельца превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м. (данная норма не касается детских домов семейного типа и приемных семей).

В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматом считать доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен.

Пропорционально уменьшили норматив электроэнергии, выделяемую на отопление. Социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 м3 на 1 квадратный метр площади, электроотопление - 30 кВт/ч на 1 квадратный метр площади.

При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не более, чем на 30%.

Кроме этого, изменили правила оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц. Они смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

Субсидию будут предоставлять на основе обследования материально-бытовых условий. В объединенных территориальных общинах имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии и передавать их органам соцзащиты.

Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен.

Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же - до 1 сентября - подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которго будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизацию субсидий для жильцов проведут в два этапа.

Как сообщала "Страна", народные депутаты хотят дать больше полномочий социальным инспекторам, которые смогут посещать получателей субсидий, и инициировать проверки материального положения семей.