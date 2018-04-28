В Польше с 30-метровой статуи Иисуса Христа снимут антенны. Об этом сообщает польское издание Fakt.

В курии епархии Зеленогурско-Гожувской сообщили, что снимут антенны Wi-Fi со статуи Христа в городе Свебодзин.

Церковники отметили, что антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих.

Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж антенны на ближайшие дни, но не позднее 10 мая.

Напомним, десятки передатчиков были установлены в 3-метровом венцы 33-метровой статуи Христа Царя.

Ранее "Страна" сообщала, что на статуе Христа обнаружили десятки передатчиков интернет-сигнала. Десятки передатчиков спрятаны в 3-метровом венцы 33-метровой статуи Христа Царя.

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