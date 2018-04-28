В Перу археологи нашли огромное захоронение детей, которых приносили в жертву. Об этом сообщает Associated Press.

Раскопки проводили в месте известном как Лос Ламас. Ученые нашли скелеты 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Их принесли в жертву на ритуальной церемонии около 550 лет назад.

Археологи рассказывают, что детей принесли в жертву из-за наводнений, разрушивших перуанской береговую линию. Тела детей имеют характерные повреждения в груди, которые могли быть сделаны церемониальным ножом. Все это происходило в эпоху правления империи Чиму.

"Они, возможно, предлагали богам самое главное, что у них было, а главное - это дети, потому что они означают будущее", - пояснил профессор археологии Перуанского национального университета Габриэль Прието, который возглавлял раскопки.

Отмечается, что неподалеку от современного города Трухильо, нашли остатки 200 молодых лам, которые, видимо, были принесены в жертву в тот же день.

Фото: apnews.com

Ранее "Страна" сообщала, что археологи нашли на острове в Балтийском море клад эпохи Харальда Синезубого.

Также в Италии археологи обнаружили останки мужчины-киборга.