В Одессе 51-летнего мужчину осудили за размещение сепаратистских публикаций в сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Гражданин приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского в социальной сети"ВКонтакте" разместил публикацию о признании так называемых Донецкой и Луганской республик ", - говорится в сообщении.

В указанных материалах мужчина также опубликовал призывы к изменению государственной границы Украины.

Как сообщала "Страна", из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволился солист балета Николай Санжаревский. Ранее вокруг артиста разгорелся скандал из-за обвинений в поддержке и финансировании сепаратистов.

Также мы писали, что парламент амнистировал за сепаратизм нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.